黃偉晉首張唱作EP《背光旅行》即將在23日發行，新歌光的三部曲完結篇〈我還相信我〉也即將釋出，黃偉晉表示：「當人生中遇到挫折、困難的時候，生活中找不到『北極光』沒有關係、『背光旅行』沒有辦法面對自己的陰暗面也沒有關係，你一定要相信自己就是那盞光，你在每一刻，都不能放棄自己。」

黃偉晉拍攝新歌MV最大的挑戰是開著不熟悉的手排車上路。（圖／愛貝克思提供）

在〈我還相信我〉MV中，導演Zoe Lin特別找來巨大的熊貓布偶，象徵過去有包袱、有標籤或者傷痕累累的自我，藉由熊貓一雙深不可測的黑色雙眼，來投射人內心真實的情緒。黃偉晉說：「很像我以前心情不好的時候，因為工作的關係，還是得在鏡頭前面表現很開心、很敬業的模樣，即便當下我有多不開心，我都要製造歡樂給大家。」

在〈我還相信我〉MV中，黃偉晉和熊貓人偶大演對手戲。（圖／愛貝克思提供）

但其實拍攝中最大的考驗，卻是要他開手排車上路；原來安排熊貓要開車載著黃偉晉出門兜風，卻沒想到熊貓的頭大道根本擠不進駕駛座，讓整個劇情翻轉變成熊貓被載著上路，正式開拍時，不熟悉手排車的黃偉晉一路熄火多達十幾次，讓他整個人也跟著緊張起來大喊「不要鬧了！」〈我還相信我〉MV將於23日晚首播。更多資訊，請上黃偉晉官方臉書或IG查詢。

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(中時電子報)