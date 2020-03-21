桃園市1名莊姓男大生，5年前與15歲少女性交遭判刑3月，但不知悔改，又將在IG認識的13歲少女小真（化名），先後帶到住家旁超商與殘障廁所嘿咻，直到小真的母親看到2人對話，全案才曝光，法官認為，莊男不知悔改，還找比上次年紀更小的少女發生性關係，已構成累犯，遂將他依妨害性自主罪重判5年6月徒刑。

莊男應訊時否認犯行，還辯稱不認識小真；但小萱說，她剛認識莊男就告訴對方自己剛滿13歲，在就讀國中，莊男也知道，2人在IG認識1周就約見面，發生性行為後，莊男還交代要刪除對話內容，並告誡她不要跟別人說，發生關係純屬你情我願，不想對莊男提告。

法官認為，小真應無誣陷莊男之動機，加上醫院驗出她下體有撕裂傷與雙方對話紀錄，認定莊男罪證明確，且莊男5年前對15歲少女性交罪判3月不知警惕， 再度與年紀更小的少女性交，已構成累犯，遂依2個對14歲以上、未滿16歲女子性交罪，分別判處4年徒刑，合併應執行5年6月徒刑。

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(中時電子報)