大量蝴蝶飛越國道252公里處。（周麗蘭攝）

大量蝴蝶飛越國道252公里處。（周麗蘭攝）

今年的紫斑蝶來囉！今天（21日）上午10點40分達到最大量每分鐘480隻，國道三號252公里附近外側封道約1公里。

林內鄉公所12日舉行紫斑蝶賞蝶記者會之後天氣不佳，21日是最大量，早上8點開始監測到30隻，10點左右達到每分鐘250隻飛越國三高速公路，今年首次啟動252公里外側車道封道，以讓紫斑蝶不受車流干擾。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，昨（20日）古坑鄉、嘉義石棹都監測到大量紫斑蝶，推估今天若天氣好，林內鄉應可接續看到遷徙美景，果不其然。

今天雲林縣空氣品質不佳，能見度不很好，陳瑞祥表示，紫斑蝶是溫度夠了就飛，25度以上都很適合遷徙，早上8點過後就看到一波波蝶從坪頂山、古坑推擠過來。

不過群蝶亂舞景象到11點左右就已驟降至100多隻，有興趣賞蝶的民眾可挑天氣好的早上，自行開車到林內鄉雲林農田水利處觸口工作室附近欣賞。

(中時 )