加強防疫！新竹市30家住宿型衛福機構今起禁止訪客 12:272020/03/21 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應新冠肺炎疫情升溫，新竹市政府宣布21日起全市30家住宿型衛福機構禁止訪客。（陳育賢攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情升溫，新竹市政府宣布21日起全市30家住宿型衛福機構禁止訪客，並建議親屬透過視訊或通訊聯繫住民，如有特殊情形需當面探訪，須經機構專業評估同意，並在通風、獨立會客室進行，市長林智堅強調，結合民間力量用最高規格防疫，守護長輩與身障朋友健康，還請市民配合實施，他強調防疫視同作戰，「寧願白忙一場，也不要派上用場」。 (中時 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #武漢肺炎 #covid-19 #台灣 #新竹市 #訪客 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 生活熱門新聞 張上淳遭爆兒出國爽玩 網驚：這些人怎麼都不見了 - 生活 北部高中停課 該校學生悲痛控綠媒：不只肺炎會殺人 - 生活 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 台灣確診地圖曝光！雙北逾半 8縣市守住0案例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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