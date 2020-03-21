因應新冠肺炎疫情升溫，新竹市政府宣布21日起全市30家住宿型衛福機構禁止訪客，並建議親屬透過視訊或通訊聯繫住民，如有特殊情形需當面探訪，須經機構專業評估同意，並在通風、獨立會客室進行，市長林智堅強調，結合民間力量用最高規格防疫，守護長輩與身障朋友健康，還請市民配合實施，他強調防疫視同作戰，「寧願白忙一場，也不要派上用場」。

(中時 )