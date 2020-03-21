因應全球新冠肺炎疫情，台中市政府經濟發展局20日召開「台中市各市集如何因應疫情座談會」，邀集各公有市場、公有民營市場及攤販集中區參加，就防疫狀況進行討論；各方代表提出提高市場租金減免、增加口罩配售、振興抵用券發放程序簡化等訴求。經發局長張峯源表示，地方政策問題將研議及滾動式檢討，中央政策問題將積極向經濟部反應，希望全力協助攤商們度過難關。

張峯源表示，這次座談會邀請各市集代表與會，除希望瞭解各市集訴求，也希望讓攤商們更瞭解中央及地方防疫政策；例如各市集皆定期由專業廠商及清潔人員進行環境清潔消毒、出入口放置酒精消毒雙手等，並持續督導攤商進行攤位清潔、加強宣導自主管理。

經發局同時配合經濟部中部辦公室配售口罩，提供公民有傳統市場、列管攤集場區、即將納入列管的民有市場攤商購買使用。自今年3月16日起至6月30日止，也每週一次至各市集進行現場環境消毒，希望讓攤商感受到市府攜手抗疫的決心。

張峯源強調，市府「紓困九箭」措施第一箭「市場使用費(租金)8折」政策，目前滿意度普遍相當高，規劃將試行3個月後，再視疫情狀況滾動式調整，絕對全力協助市集爭取權益；該局也會儘速研議各方建議，並爭取中央防疫物資及紓困經費，與市集共同攜手抗疫護經濟。

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(中時 )