受到2019年大陸各地頻推基礎建設帶動，在A股及港股上市的大陸「水泥一哥」海螺水泥口袋賺飽。海螺水泥日前發布2019年財報，營收、利潤均刷新歷史紀錄。全年淨利為人民幣（下同）335.93億元，年增12.67％，據此測算，海螺水泥平均每日淨賺超過9千萬元。

新浪財經報導，海螺水泥20日晚間發布2019年財報，全年營收達1,570.3億元，年增22.3％；淨利潤335.93億元，年增12.67％。同時，海螺水泥擬每股派發現金2元，預計將派發106億元，占淨利的31.55％。自2002年在A股上市以來，除了2007年未進行利潤分配之外，海螺水泥分紅次數已達16次，累計現金分紅金額超過300億元。

海螺水泥高層表示，2020年初受到新冠肺炎疫情影響，但大陸政府的基建逆週期穩增長功能可望發揮更大作用，促進基建投資增速持續回升。加上房地產投資增速仍將保持較強韌性，水泥的市場需求可望得以延續。

(工商 )