由於案75為國立成功大學學生，校方已緊急通知曾與案75接觸的兩名學生進行居家隔離，並將兩生所修習課程改為遠距線上教學。面對新冠肺炎疫情延燒，各大專院校紛紛提出對應措施，據悉目前已有三所大學提出一般生遠距教學方案。

中原大學16日宣布，為避免教室群聚上課發生感染事宜將超前部署，自3月24日起教室上課形式全部改採「類似非同步遠距教學（無面授）」方式，學生上課、評量方式都會更動。校方強調，並未停班、停課，而是改變上課形式。

為防範新冠肺炎疫情，中原大學決議提前部署實施遠距教學。（圖／截自中原大學官網）

談及是否影響所有課程，中原大學說明，原則上，全校課程改採線上教學，僅實驗、實作、音樂、體育等特殊性課程除外，而為確保教學品質、掌握學生學習動向，學生住宿、師生上課日程、生活輔導、上班上課等運作都會照常。

此消息一出，即在校園引起爭議，不少學生認為學校公告缺乏配套措施，不僅無法解決問題，更會造成更大的混亂。

中原大學防疫應變小組給全校師生和家長的一封信。 （圖／截自中原大學官網）

一名中原大學室內設計學系的學生直言，公告中「本校課程全部（含研究所）改採『類似非同步遠距教學（無面授）』之彈性教學方式授課」，此句寫的沒有人看得懂，現在就連教職人員都在問，行政人員都不清楚自己還要不要上班。

中原大學學生會會長莊仕祺在17日凌晨緊急提出，學生會會持續地去跟校方溝通，在得到解答後會向大家說明，以順暢兩方間的溝通，希望大家不要過度誤解且討厭學校。中原大學預計待舉行全校教職員會議，討論後續的防疫規劃。

而中原大學在20日舉行全校教職員會議後，針對先前提出「所有課程」改為遠距教學，再次發出公告變更為「部分課程遠距教學」。

針對100人以上大型課程，台大宣布自4月6日起將採遠距教學。（圖／截自國立台灣大學官網）

校方表示，原採同步、非同步遠距教學課程，會持續實施；實體面授課程也將持續實施。建築系學生猜測，近期學校應會密集籌備，等過陣子老師都訓練好到會遠距教學，學校就會又開始實施了。

學校也強調，取消期中、期末「集中」排考，改由教師自行安排考試事宜；以及授課教師除了充實線上教材之外，不以學生出席情況做為評分依據。

原採實體面授課程，持續實施，且充實線上教材，將教材上傳i-learning教學平台，提供受疫情影響之學生學習；並因應未來疫情需要，迅速轉換為線上教學模式。

文化大學也跟進，提出80人以上大班採實體授課與雲端學習的分流教學。（圖／截自文化大學官網）

國立台灣大學則是於17日公告，自4月6日起，擬定修課學生人數達100人以上大型課程數位化方案（不含實驗、實習、實作課程），往後將採遠距教學，請修課學生依開課單位或授課教師之通知，確認開始遠距教學之確切日期。

此外，文化大學也提出「分流教學」方案。文大表示，降低群聚傳染風險，本學期80人以上大班課程（不含自主體育）建議該課程選課學生分組輪流到校上課，教師採實體授課與雲端學習併行方式進行分流教學。等同於將部份學生（如1/2人數）由授課教師於原時段原教室上課，另一部分學生則採雲端學習方式，不必於原上課時段到校上課。（實習記者／范姜佳鈺）

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(中時電子報)