跟著教練在祕境潛水，和大海龜擦身而過，還能直擊美人魚自拍！上岸後，穿著比基尼逛小鎮，大啖野味十足的海鮮，或是在民宿享受專人烤肉，清早邊泡澡邊吃早餐，度過最舒心的海角假期！
【DAY 1】 兩棲美拍 留回憶
利用周休二日，到國境之南玩好玩滿吧！想感受大海的壯闊，一定要到屏東縣恆春鎮上的「暖洋潛水旅宿」，找衝浪、潛水和水中攝影全都一把罩的國際認證PADI開放水域水肺教練Rene帶路。我們跟著Rene到後壁湖和萬里桐深潛，用GoPro攝影機拍下美麗的珊瑚群、熱帶魚貝和海龜，在水中大開眼界！
離暖洋潛水旅宿不遠的「Land of Joy比基尼服飾店」，販售與衝浪高手暨比基尼設計師合作的台灣比基尼品牌，不但下水後罩杯不走位，還有美胸與美臀效果，讓許多女孩穿上以後，開心又大方地在鎮上悠閒晃蕩。
嚮往自由潛水及拍攝美照的人，可別放過「墾丁海女阿書專業玩拍團隊」，老闆鳳書和教練迪卡儂帶著遊客，在萬里桐和小峇里島換穿長蛙鞋或美人魚裝，留下兩棲美拍寫真。值得一提的是，從包尿布時期就被「虎媽」鳳書培養成「海王子」的全台頂尖青少年衝浪選手劉明讓，也是團隊成員，帶領遊客玩得開心又安全！
【暖洋潛水旅宿】
地址：屏東縣恆春鎮光明路48巷8號
電話：0973-030-875
【墾丁海女阿書專業玩拍團隊－Land of Joy比基尼服飾店】
地址：屏東縣恆春鎮光明路38號
電話：0986-705-190
【DAY 1】海味音樂 嗨整夜
上岸後可以到南灣美食區，一邊看海，一邊享受美食，「野海子」的生蠔等豪邁燒烤和現打果汁，由刺青猛男親自端上桌，鮮味十足又解渴止飢；對喜歡花式飲料和韓式辣雞的旅人而言，「果然是你」的廚藝，也不會讓人失望！
晚上建議前往廢棄瓊麻工廠改建的「鈕扣倉庫」晃晃，裡頭的八、九間手工裝置藝術小賣店，同時也是近年流行的酒攤據點，各家老闆身兼歌手與樂手，輪番演出原住民古調和自創RAP等多元音樂，炒熱現場氣氛。
【野海子】
地址：屏東縣恆春鎮南灣路223號（南灣美食區）
電話：0912-332-524
【鈕扣倉庫】
地址：屏東縣恆春鎮恆西路12號
電話：0900-168-569
禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒
【DAY 2】 烤肉開趴 好放鬆
想待在民宿看海，哪兒也不想去的話，推薦入住「白灣Beach House」，可請代烤業者來現場代客烤肉，火熱送上桌，餐後也有專人收拾。旅人酒足飯飽後，可睡到自然醒，享受完全放鬆的度假方式。近期另有集合獨棟民宿的「夢幻島」社區，提供不同價位及服務供遊客選擇。
住宿推薦
▲每人400元起【給愛麗絲輕旅】
背包客適住，有一般房型和原木膠囊房型。老闆小貓是自由潛水迷，歡迎交流。
地址：屏東縣恆春鎮新興路11巷3號
電話：0984-190-697
▲每人1300元起【步拉諾度假別墅】
位於恆春外圍夢幻島彩色民宿區，提供義式餐酒和漂浮早餐，吸引不少網美。
地址：屏東縣恆春鎮興北路興東巷9弄13號
電話：0908-988-166
▲每人2000元起【白灣Beach House】
位於白砂灣，有大泳池，房內有大客廳、觀景台與廚房，提供代客烤肉與遊艇帶玩。
地址：屏東縣恆春鎮白砂路36號
電話：0983-571-159
來去恆春
建議開車前往，或在高鐵左營站出站門口，搭乘每15分鐘一班的公車「墾丁快線」，約2小時可抵達恆春轉運站，來回票600元。
【墾丁西半島 恆春鎮】
●暖洋潛水旅宿 （恆春鎮光明路48巷8號）
●墾丁海女阿書專業玩拍團隊 （恆春鎮光明路38號）
●Land of Joy比基尼服飾店 （恆春鎮光明路38號）
●野海子 （恆春鎮南灣路223號）
●南灣美食區 （恆春鎮南灣路223號）
●鈕扣倉庫 （恆春鎮恆西路12號）
●給愛麗絲輕旅 （恆春鎮新興路11巷3號）
●（夢幻島）步拉諾度假別墅 （恆春鎮興北路興東巷9弄13號）
●白灣私人會所 （恆春鎮白砂路36號）
●萬里桐
●小峇里島
●後壁湖
○台26線
○恆春轉運站
○海生館
○貓鼻頭
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(中時電子報)
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