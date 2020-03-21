跟著教練在祕境潛水，和大海龜擦身而過，還能直擊美人魚自拍！上岸後，穿著比基尼逛小鎮，大啖野味十足的海鮮，或是在民宿享受專人烤肉，清早邊泡澡邊吃早餐，度過最舒心的海角假期！

【DAY 1】 兩棲美拍 留回憶

利用周休二日，到國境之南玩好玩滿吧！想感受大海的壯闊，一定要到屏東縣恆春鎮上的「暖洋潛水旅宿」，找衝浪、潛水和水中攝影全都一把罩的國際認證PADI開放水域水肺教練Rene帶路。我們跟著Rene到後壁湖和萬里桐深潛，用GoPro攝影機拍下美麗的珊瑚群、熱帶魚貝和海龜，在水中大開眼界！

離暖洋潛水旅宿不遠的「Land of Joy比基尼服飾店」，販售與衝浪高手暨比基尼設計師合作的台灣比基尼品牌，不但下水後罩杯不走位，還有美胸與美臀效果，讓許多女孩穿上以後，開心又大方地在鎮上悠閒晃蕩。

嚮往自由潛水及拍攝美照的人，可別放過「墾丁海女阿書專業玩拍團隊」，老闆鳳書和教練迪卡儂帶著遊客，在萬里桐和小峇里島換穿長蛙鞋或美人魚裝，留下兩棲美拍寫真。值得一提的是，從包尿布時期就被「虎媽」鳳書培養成「海王子」的全台頂尖青少年衝浪選手劉明讓，也是團隊成員，帶領遊客玩得開心又安全！

「海王子」劉明讓也是專業玩拍團隊的成員，旅客可安心拍攝美照。（圖／Land of Joy比基尼服飾店提供）

依照水肺潛水教練的指導，人人都能深潛，與熱帶魚同游。（圖／暖洋潛水旅宿提供）

水肺潛水時，偶爾會遇到可愛的「海洋皮卡丘」海蛞蝓。（圖／暖洋潛水旅宿提供）

【暖洋潛水旅宿】

地址：屏東縣恆春鎮光明路48巷8號

電話：0973-030-875

【墾丁海女阿書專業玩拍團隊－Land of Joy比基尼服飾店】

地址：屏東縣恆春鎮光明路38號

電話：0986-705-190

在小峇里島、萬里桐，「墾丁海女阿書專業玩拍團隊」會幫客人拍攝兩棲美人魚寫真。（圖／Land of Joy比基尼服飾店提供）

身穿台灣品牌比基尼的恆春女孩思涵（左）、亭亞（右），是街頭最潮的風景！（紅色／muii swim、藍色／Mata Swimwear）（圖／王永泰攝）

【DAY 1】海味音樂 嗨整夜

上岸後可以到南灣美食區，一邊看海，一邊享受美食，「野海子」的生蠔等豪邁燒烤和現打果汁，由刺青猛男親自端上桌，鮮味十足又解渴止飢；對喜歡花式飲料和韓式辣雞的旅人而言，「果然是你」的廚藝，也不會讓人失望！

晚上建議前往廢棄瓊麻工廠改建的「鈕扣倉庫」晃晃，裡頭的八、九間手工裝置藝術小賣店，同時也是近年流行的酒攤據點，各家老闆身兼歌手與樂手，輪番演出原住民古調和自創RAP等多元音樂，炒熱現場氣氛。

【野海子】

地址：屏東縣恆春鎮南灣路223號（南灣美食區）

電話：0912-332-524

【鈕扣倉庫】

地址：屏東縣恆春鎮恆西路12號

電話：0900-168-569

禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

集合各式主題酒舖與手工藝術小賣店的半露天廢墟「鈕扣倉庫」，是墾丁近年的玩樂新據點。（圖／鈕扣倉庫提供）

小賣店老闆們身兼歌手與樂手，也歡迎客人即興上台演出。（圖／王永泰攝）

鈕扣倉庫店家「小白烤肉」的招牌「慢烤豬肋配屏東洋蔥」，非常適合下酒（前／200元）；「吉魯巴」調酒的酒感頗重（右／琴酒特調250元）；「獨角獸大便」鮮果氣泡飲最受女孩們歡迎（左／100元）。（圖／王永泰攝）

【DAY 2】 烤肉開趴 好放鬆

想待在民宿看海，哪兒也不想去的話，推薦入住「白灣Beach House」，可請代烤業者來現場代客烤肉，火熱送上桌，餐後也有專人收拾。旅人酒足飯飽後，可睡到自然醒，享受完全放鬆的度假方式。近期另有集合獨棟民宿的「夢幻島」社區，提供不同價位及服務供遊客選擇。

烤肉備料與代烤在墾丁很夯，可直接請民宿業者聯繫代烤業者來辦烤肉趴。（圖／王永泰攝）

南灣美食區的猛男餐廳「野海子」，老闆個個都是健身刺青迷。（圖／王永泰攝）

住宿推薦

▲每人400元起【給愛麗絲輕旅】

背包客適住，有一般房型和原木膠囊房型。老闆小貓是自由潛水迷，歡迎交流。

地址：屏東縣恆春鎮新興路11巷3號

電話：0984-190-697

【給愛麗絲輕旅】。（圖／王永泰攝）

▲每人1300元起【步拉諾度假別墅】

位於恆春外圍夢幻島彩色民宿區，提供義式餐酒和漂浮早餐，吸引不少網美。

地址：屏東縣恆春鎮興北路興東巷9弄13號

電話：0908-988-166

【步拉諾度假別墅】。（圖／翻攝自步拉諾度假別墅臉書）

▲每人2000元起【白灣Beach House】

位於白砂灣，有大泳池，房內有大客廳、觀景台與廚房，提供代客烤肉與遊艇帶玩。

地址：屏東縣恆春鎮白砂路36號

電話：0983-571-159

【白灣Beach House】。（圖／王永泰攝）

來去恆春

建議開車前往，或在高鐵左營站出站門口，搭乘每15分鐘一班的公車「墾丁快線」，約2小時可抵達恆春轉運站，來回票600元。

（繪圖／陳家榆）

【墾丁西半島 恆春鎮】

●暖洋潛水旅宿 （恆春鎮光明路48巷8號）

●墾丁海女阿書專業玩拍團隊 （恆春鎮光明路38號）

●Land of Joy比基尼服飾店 （恆春鎮光明路38號）

●野海子 （恆春鎮南灣路223號）

●南灣美食區 （恆春鎮南灣路223號）

●鈕扣倉庫 （恆春鎮恆西路12號）

●給愛麗絲輕旅 （恆春鎮新興路11巷3號）

●（夢幻島）步拉諾度假別墅 （恆春鎮興北路興東巷9弄13號）

●白灣私人會所 （恆春鎮白砂路36號）

●萬里桐

●小峇里島

●後壁湖

○台26線

○恆春轉運站

○海生館

○貓鼻頭

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(中時電子報)