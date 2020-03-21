苗栗山城扶輪社21日舉辦捐血活動，邀民眾熱血助人。（何冠嫻攝）

苗栗山城扶輪社準備防疫小禮與抽獎活動，在苗栗市三角公園舉辦捐血活動。（苗栗山城扶輪社提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗山城扶輪社在苗栗市三角公園舉辦捐血活動，準備防疫小禮與抽獎活動，盼能增進民眾捐血意願。（苗栗山城扶輪社提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗山城扶輪社21日在苗栗市三角公園舉辦捐血活動，準備實用抗菌清潔隨身用品，包含口罩、酒精、乾洗手等防疫物資，贈送捐血民眾並規畫抽獎活動，盼能增進民眾捐血意願，熱血助人。

苗栗山城扶輪社每年3、10月辦理捐血活動，去年10月捐血活動捐血量有280袋。為提升今年參與意願，山城扶輪社21日活動規畫上午9點到下午4點半，只要有捐血除獲得美味小點心還有口罩、75％消毒酒精、乾洗手液等，鼓勵民眾響應捐血活動並宣導防疫觀念。

另有抽獎活動，包含居家監視攝影機組、熱水瓶、研磨咖啡機、不鏽鋼火鍋煮組等245份獎項。但今年受新冠肺炎疫情影響，山城扶輪社指出，民眾捐血意願降低，21日活動光上午參與人數，比起以往至少降低5成，鼓勵民眾踴躍參與，熱血助人。

此外，因應疫情，捐血站落實捐血車及捐血站每天完整消毒，並為捐血民眾量體溫、噴乾洗手消毒防疫；並因應中央流行疫情指揮中心宣布，所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天，為了用血安全，凡曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另如有曾被確診感染武漢肺炎而治療痊癒者及曾與確定病例之密切接觸者，亦暫緩捐血28天。

(中時 )