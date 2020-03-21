避掃墓車流 淡水警實施車輛分流管制（淡水警提供／戴上容新北傳真）

清明節為國人慎終追遠的重要民俗節日連續假期，淡水、三芝地區等各墓園大都分佈於北新路(101線)沿線山區，限於山區地形道路狹窄且替代道路匱乏，預估4月2、3、4及5日(清明節連續假期)及3月21、22、28、29日將湧入大量掃墓車潮，由於民眾已習慣行駛北新路前往，掃墓期間車流量的驟增，勢必造成交通瓶頸。

淡水警分局於上述假期期間，將視北新路道路交通流量，實施彈性分流疏導管制措施如下：

一、視北新路車流量狀況，啟動分流總量管制掃墓車輛自淡金、北新路口進入北新路，並設牌面指引車輛行駛替代道路，改由奎柔山路(北8線)、大湖路(北7線)分流上山。(當地居民憑證明文件不予管制)。

二、北新路自6.2K處至北新路、大湖路口(北海福座與懷恩聖地墓園前)實施交通管制，前往北海福座墓園掃墓車輛請前行至福圓路口迴轉候排進入。

三、北海福座墓園區停車場滿場後，請遵從執勤員警、協勤民力及現場工作人員指引右轉至大湖路臨時停車場停放，改搭接駁專車入園。

另為紓解北新路(101線)下山壅塞，請掃墓民眾多加運用替代道路行忠路(北6線)、奎柔山路(北8線)、三芝區大湖路(北7線)、北3線(往臺北市北投方向)分散車流，北新路下山車流量大時一律在淡金、北新路口右轉淡金路（管制直行與左轉）；另往臺北市方向車輛請行駛至淡金路、新市ㄧ路口迴轉，以避免北新路車流回堵。

淡水警分局呼籲民眾，出發先前行洽各墓園區詢問相關動線，如自行駕車請配合員警及協勤民力人員指揮，並做好相關防疫安全措施。

清明期間淡水區之交通狀況，將請警察廣播電台與轄內CMS路況資訊發布外，行前可上載淡水分局網站(http：／／www.tamsui.police.ntpc.gov.tw)或26224330、26371851查詢相關路況，另各管制勤務人員均可當場提供駕駛人相關訊息。

(中時 )