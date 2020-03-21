為因應新冠肺炎疫情，台北市教育局宣布，北市高中學校自即日起至7月14日前取消社團成果發表會，包含活動前練習。

教育局指出，經邀集學校及家長等代表研議，考量新冠肺炎疫情防治為優先，且避免校園群聚擴大傳染，因此，高中職學校自即日起至7月14日前取消社團成果發表會(含活動前練習)，另外，社團發表相關費用及場地問題，教育局已請學校協助協調因應，以維護學生權益。

(中時 )