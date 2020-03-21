北市：高中職學校取消社團成果發表會至7月14日 12:372020/03/21 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市教育局今宣布，高中職學校取消社團成果發表會至7月14日。（本報社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應新冠肺炎疫情，台北市教育局宣布，北市高中學校自即日起至7月14日前取消社團成果發表會，包含活動前練習。 教育局指出，經邀集學校及家長等代表研議，考量新冠肺炎疫情防治為優先，且避免校園群聚擴大傳染，因此，高中職學校自即日起至7月14日前取消社團成果發表會(含活動前練習)，另外，社團發表相關費用及場地問題，教育局已請學校協助協調因應，以維護學生權益。 (中時 ) #學校 #社團 #發表會 #成果 #成果發表會 也許您會感興趣 推薦閱讀 ViewSonic 提供學校免費遠距學習軟體 04:102020/03/17 證券．權證 瑞芳高工住宿學校 傳藝更精進 04:102020/03/17 地方新聞 苗栗地方網傳醫院疑封院 縣府：違法 09:532020/03/17 社會 台東米國學校 更改試吃方式 13:282020/03/17 生活 發防疫財 網路社團買口罩花1000元來一盒廢紙 16:102020/03/17 社會 防疫有一套... 辦發表會沒在怕 04:102020/03/18 財經要聞 元富 FinTeach 校園金融教育贊助起跑 04:102020/03/18 投資理財 100大企業CSR成果 台灣排亞太第四 04:102020/03/19 金融．稅務 元富FinTeach開跑 總贊助金120萬 金融教育深耕校園 04:102020/03/19 產業特刊 小米3／27舉辦線上直播 新小米10系列有望在台上市 16:242020/03/19 科技 生活熱門新聞 張上淳遭爆兒出國爽玩 網驚：這些人怎麼都不見了 - 生活 北部高中停課 該校學生悲痛控綠媒：不只肺炎會殺人 - 生活 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 好市多衛生紙被掃光 大媽買不到出賤招搶...手法讓網氣炸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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