6天前才從塞爾維亞結束移地訓練搭機返回大陸北京的青島雙星隊，卻因同機旅客出現一名確診新冠肺炎患者，讓包含台灣好手林韋翰在內的青島全隊嚇出一身冷汗，隨即接受第2次新冠核酸檢測，且在21日上午官方宣布全隊仍然呈現陰性！

由於大陸地區爆發新冠疫情，青島隊選在上月底前往塞爾維亞進行移地訓練，且是唯一前往國外訓練的大陸CBA球隊，上季SBL曾創「20分、20助攻」紀錄的林韋翰，也在這次移地訓練表現出色，幫助青島在6場友誼賽搶下4勝2敗的不錯戰績。

沒想到突然換成歐洲爆發嚴重新冠疫情，青島隊只好趕緊在15日趕回大陸北京，隔天回到青島進入官方規定的酒店接受隔離觀察，也進行第1次核酸檢測，最後全部呈現陰性，卻因同機旅客確診，讓青島隊只好趕緊進行第2次檢測，結果同是陰性。

畢竟根據目前CBA最新的復賽版本，時間將在4月15日重新開打，屆時20隊將分兩組打完剩餘賽事，除了東莞以外，另外一個可能舉辦復賽的城市就是青島，青島隊當然要更加小心處理這次事情，幸好接連兩次檢測都呈陰性，否則他們就慘了。

(中時 )