因應新冠肺炎疫情，新北市長侯友宜不僅停止舉辦大型活動，避免群聚感染風險，由於目前正值櫻花盛開期，各區公所也紛紛取消賞櫻活動。新北市景觀處則推出線上賞花，讓民眾在防疫期間也能一睹春季綻放的櫻花，不用擔心出門賞花的感染風險。市府人員表示，3月中下旬是吉野櫻的花季，往年皆可看到滿滿賞花人潮，然而為了防範新冠肺炎疫情，著名的賞櫻景點，如淡水區無極天元宮即呼籲民眾今年不要去賞櫻，以防堵人潮造成疫情蔓延。另外，三芝區三生步道、土城區希望之河也都取消了會聚集人潮的賞櫻活動，鼓勵民眾分散前往或在家防疫。

新北市景觀處特別加強線上賞花體驗，於臉書粉絲專頁「賞花快報」密集更新全新北的花況景點，只要點讚追蹤，就能讓愛花民眾花況資訊不漏接；民眾也可以上網搜尋「新北櫻花稼期」花況網站，由景觀處即時更新新北各大賞花景點最新現場影像，在家就能以不同角度觀賞櫻花。

就算要出門，也可以事先查好花況讓賞花不撲空。網站同時也提供賞花遊程、櫻花地圖、櫻花小知識等豐富內容，讓民眾能更深度的體會櫻花之美。景觀處表示，花期適逢疫情，民眾真的要出門賞花，若遇人潮，也要記得戴口罩，讓出遊盡興，防疫安心。

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(中時電子報)