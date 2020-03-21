陳吉仲（中）了解蔬菜產銷班包裝、生產狀況。

民眾大量搶購糧食，不過目前公糧食米庫存糧食數量有90萬公噸，足夠供應國人9個月需求。（賴佑維攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，民眾大量搶購物資，農委會主委陳吉仲21日到八德視察公糧儲存情形，他說，糧食儲備無虞，呼籲國人多多購買。此外他也說，因應大量蔬菜生產、運送，勞動部也同意人力不受一例一休限制。

陳吉仲與桃園市長鄭文燦一起到八德區農會公糧倉庫了解稻米安全庫存儲備情形。陳吉仲說，蔬菜、水果、豬肉、雞肉、海產、雞蛋等農產品，半年內都很充足，稻米還有90萬公噸公糧，光公糧就可以供應國人9個月，若加上民間業者庫存，以及1期稻作即將採收，將可供應1年。

陳吉仲又說，歡迎民眾多多到賣場消費，不只買衛生紙，還要「下架」台灣優質農產品。鄭文燦也稱讚，八德米品質優秀，屢次獲得稻米競賽優秀成績。

陳吉仲也視察八德蔬菜產銷班第三班，他說，所有的農業部門、產銷班因應民生物資需要，大量生產蔬菜，尤其在假日需要生產包裝、農產品、物流配貨等，勞動部已經同意在突發狀況時，從集貨、包裝到通路，解除勞動僱用相關限制，因此大家可以全力供應農產品生產，不需要擔心違反一例一休。

(中時 )