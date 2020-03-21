新冠肺炎疫情攀升，台灣昨天(20日)確診案例來到135例，死亡人數攀升至2人，對此藝人隋棠轉發《犀利人妻》改編版影片，呼籲大眾好好遵守防疫原則，能一起挺過這波疫情，不過一句「要被我前夫氣屎了」，立刻引發網友議論。

隋棠轉發《犀利人妻》改編版影片，只見影片她與溫昇豪的對話，被馬來西亞配音並重新上了字幕，更搭配上最近新冠肺炎議題，只見她表示疫情持續攀升，因此苦勸溫昇豪在防疫期間，不要到處趴趴走，能夠待在家就待在家，以免不小心被感染，不過溫昇豪仍舊苦勸不聽，還是執意要外出，這也讓隋棠逗趣表示：「要被我前夫氣屎了，大家聽話好嗎」？

隋棠臉書全文。（圖／隋棠臉書）

其實溫昇豪更早先轉發這段影片，並表示：「大家疫情期間請減少趴趴走，聽某嘴，大富貴」，雖然是在呼籲大家要好好防疫，但由於影片過於搞笑，也讓網友留言全歪樓：「安真你的聲音為什麼這麼粗，應該是苦口婆心說了很久」、「就知道安真看了一定會氣屎」、「可是瑞凡你的肺回不去了」。

(中時電子報)