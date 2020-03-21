新冠病毒確診人數飆升，引發民眾恐慌心理瘋搶物資，新北市長侯友宜今、明兩日沒有公開行程，但他今上午悄悄訪視屬統一超商的物流配送系統的捷盟三峽物流中心，他說，不會呼籲大家不要買，但買「嘟嘟好」即可，能維持日常生活正常所需就好。

捷盟公司總經理洪昭賽表示，捷盟三峽物流中心負責供應大台北地區565家7-11貨品，最近一周出貨量跟供應量確實有上升，不過一旦當日特定商品門市訂貨總需求超過物流中心總庫存，物流公司會平均分配，讓供應呈現穩定。

業者指出，最近有提高衛生紙、泡麵、水、罐頭等特定物資的進貨量，這些品項的需求有提高的狀況，而衛生紙的供應因為訂單急速增加，民眾需求較為明顯，供應量上略為緊繃。

侯友宜表示，這段期間是疫情最關鍵的時刻，每天確診人數不斷激增，拜託市民朋友避免前往人多、擁擠或密閉的高風險場所，也請民眾不要趴趴走，勤洗手、戴口罩、量體溫、多消毒，保護自己也顧別人，跟著市府防疫的腳步一起。

侯友宜說，今到物流配送中心考察，就是關心物資配送狀況，有注意到末端配送需求上升，部分物資略為緊繃，但大抵上，還在可控範圍內，而民眾恐慌的心理可以理解，不會呼籲民眾不要購買，但提醒，買嘟嘟好即可，能維持日常生活正常所需就好。

經發局指出，近日密切關心民眾囤貨狀況，也頻頻跟四大超商、量販店業者開會，討論物資供應狀況，最近更是深入新北市各地，觀察民眾關心的物資供應狀況，也呼籲民眾不要過度囤貨，避免物資供給失衡。

(中時 )