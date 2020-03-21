新冠肺炎疫情讓中國大陸企業在春節後一度面臨招工困難、供應鏈斷鏈的生產窘境，目前復工情況雖已有所改善，然而近日有多家外貿廠商表示，由於歐美地區當前飽受疫情衝擊，消費緊縮，各品牌業者紛紛取消或減少訂單規模，使得好不容易剛復工的大陸外銷行業再次落入冰點。

財新網報導指出，新冠肺炎疫情爆發後中國大陸首當其衝，並波及其他亞洲國家，但現今疫情快速擴散至中東、歐洲及美洲，影響到全球消費市場，大陸外銷業者近期頻傳被砍單、減少採購量的消息。業者直言，「歐洲市場全面歇火」、「行情很不好，全世界感覺要癱瘓了」、「整體可能比2008年金融危機時還嚴重」。

在3月16日，中國商務部公佈數據稱大陸重點外貿企業復工呈現加速恢復態勢，除湖北外，66.7％的重點外貿企業復產率超過70％。但商務部也提醒，大陸外貿行業之後可能面臨訂單減少的情況。

(工商 )