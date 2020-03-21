新浪財經21日報導，大陸國家衛健委公布，截至3月20日24時，大陸新增新冠肺炎確診病例41例，全屬境外輸入病例。這是大陸境外輸入病例持續第7天以兩位數增加，最近3天每天增量均高於30例。

大陸境外輸入確診病例累計達269例，包括北京84例，廣東49例，甘肅43例，上海42例，浙江19例。這5個省份累計輸入237例，占大陸境外輸入病例總量的88％。

至於大陸本土則連續第3天零感染，新增死亡7例，全部在湖北省。大陸累計確診病例81,008例，累計死亡3,255例。

(工商 )

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