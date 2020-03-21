陸連3日無新增確診個案 20日新增41例皆境外輸入 13:202020/03/21 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經21日報導，大陸國家衛健委公布，截至3月20日24時，大陸新增新冠肺炎確診病例41例，全屬境外輸入病例。這是大陸境外輸入病例持續第7天以兩位數增加，最近3天每天增量均高於30例。 大陸境外輸入確診病例累計達269例，包括北京84例，廣東49例，甘肅43例，上海42例，浙江19例。這5個省份累計輸入237例，占大陸境外輸入病例總量的88％。 至於大陸本土則連續第3天零感染，新增死亡7例，全部在湖北省。大陸累計確診病例81,008例，累計死亡3,255例。 (工商 ) #大陸境外 #病例 #境外輸入 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京新增境外輸入3例 累計境外輸入40例 11:572020/03/17 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 武漢門診新增病例 爆危險信號 04:092020/03/19 焦點新聞 非洲疫情蔓延 尼日查德通報確診新冠肺炎首例 11:512020/03/20 國際 新冠疫情升溫 YouTube首頁推出疫情新聞專區 15:452020/03/20 科技 陸連3天無本土新增確診 昨境外輸入41例 10:442020/03/21 兩岸 兩岸熱門新聞 直播》先別管新冠了 陸考古工作者直擊秦陵兵馬俑 - 兩岸 李雲龍：政治自私驅使西方抹黑大陸抗疫 - 兩岸 陸連3日無新增確診個案 20日新增41例皆境外輸入 - 兩岸 - 工商 真洩氣！美政府曾承諾捐防疫物資 又遭耿爽打臉 - 兩岸 王毅與四國外長通話 稱願與英攜手應對疫情 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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