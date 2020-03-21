新竹市香山溼地、金城湖水鳥季報到了，此時有45種以上鳥類匯聚，讓金城湖化身為最好的生態教室。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市香山溼地、金城湖水鳥季報到！又到了香山溼地嬌客高蹺鴴北返時節，數千黑白分明的高蹺鴴停棲在金城湖內覓食兼休息，形成壯觀的「黑白潮」，另，包括鷸鴴科過境水鳥加上湖區留鳥，此時有45種以上鳥類匯聚，讓金城湖化身為最好的生態教室。

市府產發處長張力可表示，每年鳥友最期待的春水鳥季已經悄悄來了，金城湖附近隨處可見成群過境候鳥，來趟香山溼地親子之旅，除了賞鳥，還能避開人群，多多從事戶外運動，有益身心健康。

張力可說，台灣位於東亞鳥類遷徙的路線上，鳥種數約有500多種，鳥種密度也是全世界第2位，新竹市擁有北台灣最大濱海野生動物保護區「香山溼地」，此地已記錄的鳥種數超過300種以上，是北台灣知名的賞鳥勝地。

其中最特別的是擁有1雙朱紅色筆直長腿，配上身上黑白分明羽毛的「高蹺鴴」，是溼地生態中優雅的鳥類，每年春天候鳥遷徙季節來臨，上千隻高蹺鴴在金城湖停留，而鷸鴴科就有16種以水鳥，加上湖區留鳥有多達45種以上鳥類會在這裡出現，有時更能看到國際巨星「黑面琵鷺」的美麗身影。

(中時 )