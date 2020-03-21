勸化堂有5座廟宇，神像都具有工藝價值。〔謝明俊攝〕

南庄獅山勸化堂是百年歷史名剎，擁有多項文化資產。〔謝明俊攝〕

南庄獅山勸化堂是百年歷史名剎，擁有多項文化資產。〔謝明俊攝〕

南庄獅山勸化堂創建於1901年，其中廟方創建的九獻禮祭典，以及五座廟宇內的多數神像相傳由林起鳳等福州派匠師製作，極具工藝及文化資產價值，苗栗縣政府文觀局特別舉辦勸化堂文化資產登錄認證說明，讓廟方及信眾了解文物保存的重要。

獅山勸化堂創建至今超過百年，擁有多項特殊文化資產，苗栗縣政府文觀局基於文物資產保存，日前開始對廟內文物進行普查及保存，並對勸化堂創建的九獻禮儀典等無形文化資產進行登錄認證，邀請無形文化資產委員、勸化堂管理委員會及在地民眾共同來參與認證。

文觀局長林彥甫表示，勸化堂等五座寺廟內的多數神像應是在1915年改建大殿時期，相傳由林起鳳等福州派匠師製作，妝佛部分講求細緻淡雅，極具工藝及文化資產價值，期望建立系統性、科學性記錄的學術研究，使珍貴文化資產獲得妥善保存。

另外，勸化堂九獻禮祭典創建有百年歷史，多年來均由獅山勸化堂管理委員會自發組織參與，九獻禮除祭拜主神聖誕，也延請各方神佛與獻，供品均為素齋，排設成「全漢」、「半漢」、「三山七海」、「五湖四海」等名堂，儀式並搭配傳統客家八音，演奏大樂、小樂及扮仙等，已成為極為特殊的宗教儀典文化資產。

為了讓廟方人員及在地民眾充分了解登錄無形文化資產的基準與流程，文觀局特別辦理「無形文化資產說明會」，由無形文化資產委員說明確認登錄名稱、保存者的代表性與適當性，讓廟方理解並了解無形文化資產的價值與目的。

(中時 )