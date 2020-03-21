高市3位民眾參加土耳其團旅行返臺確診感染新冠肺炎，其中有1位民眾去了一間位在鳳山五甲的診所，雖然衛生局後來出面澄清，該名個案並未進入診所內，可是診所還是遭到網路霸凌歧視，診所為此自行貼公告休診到4月6日，甚至連診所醫護人員小孩也被要求請假14天；高市衛生局簡任技正潘炤穎痛批，這根本不是在防疫，而是獵巫！

3名前往土耳其旅行的團員，回到高雄後被確診感染新冠肺炎，但卻有人搶在高市衛生局公告他們的足跡史之前，在網路上點名了一些地方，其中包含1名民眾去過的診所；不過，衛生局當天就已經出面說明，的確有名患者是到該診所就醫，但他並未進入診所裡頭，因此不需要匡列這間診所裡頭的醫護人員，也沒有要求他們要自主健康管理。

沒想到現在卻傳出了，該診所醫護理人員有念幼稚園的小孩，竟遭到同班同學家長們，聯合要求請假在家14天，另診所也不堪網路流言困擾，貼出公告表示「本診所未曾讓疑似武漢肺炎確診患者進入診治，但避免太多困擾，自3月19日停診，並於4月6日恢復看診」，等同診所停業14天。

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(中時 )