不怕疫情衝擊，高雄農產21日起將陸續裝櫃鳳梨、番石榴、紅心芭樂、蓮霧、蜜棗、木瓜及小番茄等合計約55公噸高雄優質果品準備銷往星國。（翻攝照片／林雅惠傳真）

新冠肺炎疫情蔓延全球，近期因馬來西亞防疫政策實施，新加坡蔬果及畜產品等物資相繼受到衝擊，而相對提升台灣果品需求量，高雄農產把握良機，21日起將陸續裝櫃鳳梨、番石榴、紅心芭樂、蓮霧、蜜棗、木瓜及小番茄等合計約55公噸高雄優質果品準備銷往星國，穩定供貨新加坡NTUC Fairprice超市，提升高雄果品於星國消費市占比率。

高雄市政府農業局表示，根據統計，2020年1至2月高雄市果品新加坡外銷量達84.4公噸，較去年28.4公噸成長近3倍，其中，小番茄經當地貿易商採購試吃後給予高評價，甫於今年初首次外銷新加坡，亦受到消費者不少青睞，至今小番茄已陸續銷售3.68公噸。

另高雄蜜棗雖已近產季末期，但透過不同品種的產期調節，從年前至今仍不斷供貨，外銷量由去年23公噸成長至70公噸，未來亦會陸續合作高雄果品。

農業局局長吳芳銘表示，因應新冠肺炎疫情影響，除了要兼顧內需市場供需調節，亦須做外銷市場多元佈局，農業局長期培養外銷市場，像是加拿大、新加坡、日本、中東、大陸等地區，主打「高雄首選」品牌，及透過穩定供貨培養目標客群，才能有持續成長的機會。

目前國內銷售藉由構築「高雄首選電商平台」、新媒體傳播行銷，外銷則分散市場集中的風險，將來逐步實行多元產銷方式，盡力為高雄的農民找尋通路，爭取最大的福利。

(中時 )