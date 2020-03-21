新冠肺炎疫情延燒，境外確診案例每日俱增，考量我國隔離病床及檢驗量能，疾管署昨(20)通函醫界，即日起只要入境人士在無肺炎症狀及經過醫師評估無須住院的個案，一採陰即可返家做居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥今(21)日表示，昨日全球都列為三級旅遊警示，昨天單日檢驗量就達1387例，但大多數都是輕症，過去只要返國有發燒或呼吸道症狀者在通報後都要住院三天，每個人都住院三天醫院病床真的有限，另外現階段不再以做流感快篩提升檢驗時效是因為流感期已過，快篩功能變得有限，因此無須再進行流感快篩。

台大醫院小兒科部主任黃立民表示，之前的採檢伴隨著醫院隔離措施，但近日確診量大增，尤其成年人的篩檢量不少，大量採檢流程導致大量民眾在醫院等待，除了增加潛在傳染機率，醫院空間也開始壅擠，考量上述原因才研議取消對輕症者二採及住院隔離，以便醫療量能可以放在更多重症患者身上。

黃立民指出，全力邊境防堵的時期已過，要開始進入減災的步驟，其他國家也已開始這部分工作。另外醫院不再採二次採檢及住院隔離，除了考量採檢量能外也考慮到採檢人員的工時過長，許多民眾甚至到了三採才有陽性反應，若要更仔細採檢還要採檢鼻腔及糞便，這對醫療量能考驗非常大，但這就是一種妥協，醫療量能足夠負荷又具體可行是最低的底線。

(中時 )