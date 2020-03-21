蘇-57戰機

油價低、發動機沒比要汰換的舊戰機優，加上俄羅斯打算更換的機體結構也沒什麼問題，一切似乎都不利蘇-57戰機量產。

《國家利益》（The National Interest）網分析指出，俄羅斯的收益靠石油和天然氣，要是這些能源出口放緩，或出口價低時，俄羅斯國庫收入就會減少。由於沙烏地和俄羅斯無法達成減產協議，導致原油價格大跌。沙國報復性增產，衝擊了俄方石油出口。

而這無論對蘇-57，甚至整個俄羅斯軍購來說，都是壞消息。幾乎可以確定的，就是莫斯科要進行野心勃勃，耗資龐大的軍事專案，未來將更是捉襟見肘。除了資金外，蘇-57還有一個根本問題，那就是它的發動機基本上和蘇-35S所用的一樣。

蘇-57戰機

雖然俄羅斯打算，要為蘇-57換上更強大，也更富效率的「產品30」（izdeliye 30）新一代發動機，但多數原型和量產型機所採用的，仍是蘇-35S使用的AL-41發動機。據說「產品30」的問題出在可靠性，還有品管上。

此外，分析認為，無論是Al-41，或是「產品30」，都是Al-31發動機的升級版，可是蘇-57真正需要的，卻是全新設計的發動機，但要做這點可不容易。

至於在性能方面，雖然蘇-57的雷達截面積確實比蘇-35S小，但就4代戰機來說，蘇-35S的機體設計已相當先進。而在實際部署各地，尤其是在敘利亞部署時，蘇-35S也證明了它戰力非凡。

印度原本和俄羅斯協議，要攜手研製蘇-57，但2018年卻選擇退出。顯然印度人並不買帳，認為它的隱形和飛行特性可能無法切實滿足他們的需求。而這對俄羅斯蘇-57研發專案來說，又是一記重擊。

老實說，就俄羅斯目前所介入的大小戰鬥而言，對蘇-57並沒有迫切的需求。就算蘇-35S和其他戰機沒有昂貴，華而不實的隱形，但已藉由事實證明，它們能完成任務。

(中時電子報)