北市府原計畫下周一公布企業紓困方案，市長柯文哲21日表示，還要收整各方資料，可能會延至周三。副市長黃珊珊指出，要了解各機關單位出租的店家、房子困難地方、影響多少，統整後才知道北市有多少可紓困的空間。

柯文哲昨指出，大概下周一會發布台北市的緊急紓困方案，「我很怕一些企業撐不住倒閉」，一倒閉的話，很多人失業會很麻煩，所以營業額會下降超過50％的企業，還是會優先搶救，原則上是至少不能倒閉。

不過，柯文哲今說，要先把各方資料收整，不要分次發布，所以可能會延到周三。

黃珊珊進一步說明，需了解各單位有出租的店家、房子，這些相關內容要先統整，包括體育局、文化局場館，還有很多委託經營的地方，各單位狀況不一，像地上權、BOT等金額非常高，不可能都用同一個標準，可能會分類、分級。

她表示，了解困難的地方在哪、影響有多少後，才知道北市有多少可以紓困的空間，再向市長報告提出北市整體紓困方案。

黃珊珊說，在北市有租用相關市有房地的單位，營業額可證明比去年同期降5成，地租跟著比例下降，降到50％給50％，降30％給30％，對象跟程度還在討論中，因為很多大企業受影響，小的也要救，希望有一個公平跟讓大家可撐過的方案，盼企業不要受影響，因為影響最大的會是就業。

此外，市府有邀百貨業討論，黃珊珊表示，主要是北市地方稅是房屋稅和地價稅，能減少的有限，房屋稅5月開徵，最重要的是核實，若有10層樓關掉3層樓，可由稅捐處實質認定降3層樓房屋稅率，本來3％降到2％，變成非營非住空戶，地價稅則要有減稅法律授權。

黃指出，柯文哲說今年歲入可能沒辦法達到目標，但今年是最關鍵的一年，歲入不夠甚至要舉債都不能讓企業倒，要撐過這段期間。

(中時 )