嘉義市義教里補選里長，護理師為選民一一量額溫。（廖素慧攝）

嘉義市義教里補選里長，有選民初量額溫偏高，在投票所外稍候後再量過關才進去投票。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情全球大爆發，防疫大作戰步步為營，嘉義市東區義教里第10屆里長補選，21日投票，選民進入投開票所前要量體溫、戴口罩、由護理師噴酒精消毒手部，有選民說，這種規格投票是破天荒，但一定會配合，大家健康最重要。

市選委會表示，義教里第10屆里長補選，投開票所有2處，分別設在嘉北國小活動中心、基督教台灣信義會榮光堂，自上午8時至下午4時投票，公民數有2665人，有吳芬芳、洪文馥、賴永全、陳柏少等4位候選人，投票結束後隨即開票作業。

選委會在投票所外設置簡易檢疫站，東區衛生所護理師陳映君，在嘉北國小活動中心投開票所檢疫站，一一為選民測額溫、宣導戴口罩、酒精消毒手部，民眾排隊保持距離，若有選 民未戴口罩則提供口罩使用。

有選民打趣說，還好是補選里長投票，若是用如此防疫的規格投票選總統，豈不是要等到地老天荒了才投得到票？

(中時 )