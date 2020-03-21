新冠肺炎疫情蔓延，民眾心裡超恐慌，囤貨「瘋」潮掃光賣場衛生紙、泡麵與乾貨，量販店再下「限購令」，家樂福、愛買、大潤發、全聯等量販賣場陸續公告，今日起衛生紙改為每人每輛購物車限購「1串」衛生紙。

家樂福、愛買等昨天才貼出公告，每人每輛購物車限購2串衛生紙，沒想到民眾更瘋狂，搶到連倉庫庫存都快清空，店員忙補貨、結帳看不到盡頭，逼到只能再改遊戲規則，今日起衛生紙改為每人每輛購物車限購「1串」衛生紙。

愛買解釋，配合政府宣導，為了讓大家盡量買得到衛生紙，愛買量販實體通路今(周六)起，每人每車限購1串衛生紙；愛買強調，目前國內衛生紙產量足夠，只是物流稍微趕不及，藉由限購政策避免囤積，呼籲全民一起努力、不要囤貨，讓衛生紙盡快恢復正常供需。

好市多表示，衛生紙早已實施限購，每名會員憑卡限購1串，強調衛生紙生產線全開，短期內能補上、供應全省門市分店。

(中時 )