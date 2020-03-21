國民黨主席江啟臣9日上任後，黨中央日前公布第一波人事佈局，祕書長由前新北市黨部主委李乾龍接任；副祕書長則由前立委李彥秀、柯志恩、顏寬恆及台南市議員謝龍介4位青壯派民代，再加上國立政治大學國際事務學院副院長黃奎博共計5人接任。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，這份名單基本上不錯，且具有戰略性想法。她也提及謝龍介與其他國民黨要角都很好，對國民黨來說是好事，且謝龍介用台語可跟年輕人打成一片，這樣的利器可讓國民黨有發展。

國民黨中央日前公布第一波人事佈局，祕書長由李乾龍接任，副祕書長由前立委李彥秀、柯志恩、顏寬恆及台南市議員謝龍介4位青壯派民代，以及國立政治大學國際事務學院副院長黃奎博共計5人接任。一級主管公布3位，包括組發會主委葉壽山（前屏東市長）、文傳會主委王育敏（前立委）、行管會主委邱大展（留任）。9人中除了黃奎博過去不及涉及政界，不過他是江啟臣政大外交系的同學，是著名的外交學者，將受江倚重在國際外交事務。據《中評社》報導，徐巧芯認為名單基本上不錯，李乾龍在改革中要扮演調和鼎鼐的角色，副秘書長們也是大家口碑不錯的人選。

徐巧芯指出，謝龍介跟韓國瑜、馬英九關係很好，且與其他國民黨要角都很好，尤其謝龍介未來可能遞補擔任不分區立委，將有戰鬥力的人放在副秘書長的位置上，對國民黨是好事。謝龍介流利的台語，也可以跟年輕人打成一片，像這樣的利器是可以讓國民黨有發展的。

此外，她說李彥秀、柯志恩是2020選舉的遺珠之憾，擔任副秘書長貢獻自己才能受到大家認同。至於顏寬恆，她認為其團隊多為年輕人，有自己的想法與特色，這次擔任黨職是一個很好的機會，讓大家聚焦到顏自己身上。徐巧芯說這些人特質不錯，江啟臣可以好好利用。

(中時電子報)