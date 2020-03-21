一名63歲呂姓男子，21日上午被人發現陳屍在北市圓山舊兒童樂園的草叢中，警方獲報到場拉起封鎖線，展開鑑識調查，發現現場並無打鬥及外力介入的痕跡，初步排除他殺的可能。

警方調查，呂男陳屍現場旁邊，有一包腎臟病的藥及精神飲料的瓶子，懷疑呂男是因飲酒後身體不適暴斃身亡，將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

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(中時 )