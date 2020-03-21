圓山舊兒童樂園驚見男屍 疑暴斃身亡排除他殺 13:282020/03/21 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市舊兒童樂園驚見一名男子暴斃身亡。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名63歲呂姓男子，21日上午被人發現陳屍在北市圓山舊兒童樂園的草叢中，警方獲報到場拉起封鎖線，展開鑑識調查，發現現場並無打鬥及外力介入的痕跡，初步排除他殺的可能。 警方調查，呂男陳屍現場旁邊，有一包腎臟病的藥及精神飲料的瓶子，懷疑呂男是因飲酒後身體不適暴斃身亡，將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。 生命諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #圓山 #舊兒童樂園 #警方 #陳屍 #發現 #現場 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣黑熊肚破亡陳屍花蓮 死因不明將進行解剖 16:552020/03/17 生活 海洋生態悲歌 金門連3起海豚陳屍海岸 17:162020/03/17 社會 哺乳台灣母黑熊爆腹陳屍田間 保育人員急尋小熊 09:462020/03/18 社會 屏東夫妻陳屍小巷 初步排除他殺 20:412020/03/18 社會 落實災害事故調查權 內政部通過調查會設置辦法 15:482020/03/19 政治 自稱調查局學員劈腿學姊 調查局徹查PO文渣男 09:552020/03/20 社會 防疫升級 太平警方防疫有一「罩」 13:092020/03/20 生活 配眼鏡配出「父女戀」 39歲男肉體交纏13歲嫩妹…大戰18次後下場GG 13:412020/03/20 社會 新北市土城傳雙屍命案 疑久病厭世 14:102020/03/20 社會 時代落一粒灰 派出所背一頂鍋 04:092020/03/21 焦點新聞 社會熱門新聞 嘉義老字號中餐廳停業資遣30餘名員工 市府輔導 - 社會 雲林縣第3例新冠肺炎確診 第3次採檢才陽性 - 社會 悲！國中兒遭同學射死 父慟：他有「妥瑞氏症」自小被譏笑 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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