35歲女星大久保麻梨子（Mariko）4年前情定圈外老公，她工作重心轉來台灣多年，順勢成了台灣媳婦，生活幸福。最近她接受專訪，吐露從小耳濡目染日本的大男人主義，常看到媽媽在爸爸一回到家就得自動奉茶、準備晚餐，讓她下定決心以後絕對不找大男人主義的另一半，因緣際會認識了老公，才會選擇嫁給台灣人。

大久保麻梨子4年前和男友Jerry（盧德張）登記結婚，男方職業是跨國餐飲業中高階主管，大她3歲，受訪時笑說當時用一碗滷肉飯就獲得老婆芳心，更分享第一次見到Mariko爸爸時原本對方臉很臭，之後Jerry帶酒上門，兩人才打開心結，算命還算出Jerry和Mariko爸爸前世是兄弟般的合作夥伴，總總原因才讓Jerry順利打進Mariko家庭。

而據《自由時報》報導，Mariko最近在舞台劇中與鄭有傑飾演夫妻，台上的鄭有傑很大男人，Mariko坦言自己的父母也是這樣的關係，小時候常看媽媽因傳統思想對爸爸服侍得無微不至，問以後是否也想這樣做？Mariko打趣說就是因為絕對不想，最後才嫁給台灣老公，更讚Jerry貼心會分擔家務，兩人常輪流下廚，她做日本菜，Jerry就做台灣菜，兩人婚後很少吵架，全因Jerry脾氣太好，吵不起來。

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(中時電子報)