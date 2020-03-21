日職練習賽由火腿續戰西武獅，此戰中田翔輪休，第四棒由台灣好手王柏融扛起，不過他今日只有2打席就退場，分別是飛球出局及保送，4局上半便休息由杉谷拳士代跑。同時火腿靠洋炮比拉努耶瓦(Christian Villanueva)敲出逆轉戰局的3分炮，4局結束火腿以4比1領先西武。

因應開幕戰延期，日職各隊舉行閉門練習賽維持手感，王柏融首局在壘上有人時面對西武先發投手松本航，敲出二壘方向飛球出局。下半局西武靠金子侑司、源田壯亮、外崎修汰連續安打，拿下首分領先。

王柏融4局上半面對松本航進行第2打席，選到四壞球保送上壘，隨後便退場由杉谷拳士代跑。此局火腿攻下大局，渡邉諒同樣選到保送，近期表現不佳的洋炮比拉努耶瓦終於一吐怨氣，敲出3分炮逆轉戰局。比拉努耶瓦去年效力巨人，今日這轟是他來到火腿隊的首轟。

此局西武獅外野連續出現失誤，横尾俊建敲安，並趁左外野手失誤跑上二壘，接著石川亮敲安時又發生右外野手漏接，壘上跑者迅速跑回，火腿再攻1分，4局結束以4比1領先西武。

(中時 )