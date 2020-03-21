中選會副主委陳朝建〔中〕由苗栗縣選委會委員陳斌山〔右〕、代理鄉長陳永賢〔左〕陪同下，上午到南庄國中投開票所視察。〔謝明俊攝〕

南庄鄉長補選，9個投開票所事先已全部消毒過了。〔謝明俊攝〕

中選會副主委陳朝建〔左二〕21日上午前往南庄國中投開票所視察。〔謝明俊攝〕

苗栗縣南庄鄉長補選投票，21日上午8時展開，中選會副主委陳朝建特地前往南庄國中視察選務防疫工作，南庄鄉這次投票有8305名選舉人，其中有4人被列為居家檢疫，縣府民政處事先已跟4人連繫不得外出投票，9個投開票所事前都已消毒，並對前往投票民眾全部進行量測體溫及手部消毒，以期防疫作到無漏洞。

南庄鄉長補選投票，這次共設立9個投開票所，投開票所外都設有簡易防疫站幫選民量體溫，及酒精手部消毒，中選會副主委陳朝建、選務處長謝美玲，上午9時許在兼任苗栗縣選委會委員陳斌山、代理鄉長陳永賢陪同下，上午到南庄國中等投開票所視察，並慰勞選務人員的辛勞。

陳朝建表示,南庄鄉有4名居家檢疫的選民，縣府民政處事先已和他們聯繫宣導，提醒他們配合防疫不要外出投票，另外也請有發燒症狀選民前往投票時，應配戴口罩並與其他選民保持適當距離。

苗栗縣選委會表示，南庄鄉這次補選的選舉人數有8305人，各投開票所都有事先完成消毒，而選務工作人員都已經量過體溫、確定沒有呼吸道症狀，且戴上口罩及防疫手套，設在投開票所外的檢疫站由管理員為前來投票的選民量體溫，投開票所出入口也備有酒精消毒液，讓選民在投票前後都有乾洗手消毒。

(中時 )