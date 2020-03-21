台74線中清地下道3／23起夜間施工封閉，中市府提醒用路人改道。（台中市政府建設局提供／陳世宗台中傳真）

台中市串聯中科及水湳的「科湳愛琴橋」今年1月底通車啟用，建設局接續進行周邊車道環境復舊作業，預計從3月23日至4月24日，週一至週五晚間11時至隔日清晨6時施工，施工期間雙向封閉台74線13k＋380至13k＋580間道路；4月2日至5日清明節連續假期不施工。

建設局指出，市府3月23日起將進行台74線中清地下道施工圍籬撤除、分隔島復舊及路面刨封施工，為減少對用路人的行車影響；建設局特別選擇夜間施作，並暫停清明假期施工，盼將施工影響降至最低。

建設局長陳大田說，工程施作期間，駕駛朋友多留意路況提前改道，或注意台74線沿線電子資訊看板的交通管制訊息，也可收聽警察廣播電台FM94.5瞭解最新路況，如對改道方式有疑問或建議事項，歡迎撥打台中市市民一碼通專線1999洽詢。

建設局強調，改道資訊如下：台74線東行往潭子方向，可提前於「13北屯一」出口下匝道，直行環中路二段，過中清路口後上匝道台74快速道路。台74線西行往彰化方向，可提前於「14北屯二」出口下匝道，直行環中路一段，過中科路口後上匝道台74快速道路。

(中時 )