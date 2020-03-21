直播》個案激增恐再創單日新高？指揮中心說明最新疫情 13:552020/03/21 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為中央流行疫情指揮中心記者會。(資料照片 郭建志攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心記者會。(中時電子報臉書直播) 面對歐美疫情來得又凶又猛，國內防疫已來到闗鍵時刻。昨日再增27例，台灣確診已達135例。有2本土案例找不到感染源，恐成社區感染未爆彈。北部某高中群聚感染是否會繼續擴大？中研院出現一名確診者，相關接觸者採檢狀況為何？為因應確診案例、通報個案太多，疾管署已採取新措施，輕症者若一採陰即回家隔離，這對我篩檢能量有所幫助？中央流行疫情指揮中心14:00將有最新說明。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #說明 #疫情 #最新 #個案 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 編輯室報告－陸抗疫 穩就業重於保增長 04:102020/03/18 產業特刊 浪Live直播主 為疫情祈福 04:102020/03/18 投資理財 看診量減15％ 醫療部署更具彈性 04:102020/03/18 生活新聞 疫情壓垮經濟！末日博士：衰退程度將超越金融危機 16:462020/03/18 財經 匯率期貨趨勢專欄－零利率政策 重擊美元 04:102020/03/19 證券．權證 短評／自爽，請先關門 04:102020/03/19 時論廣場 質疑政府隱匿疫情 台北上班族慘了 18:072020/03/19 社會 台企全力以復 美好如期而至 04:092020/03/20 焦點新聞 生活熱門新聞 北部高中停課 該校學生悲痛控綠媒：不只肺炎會殺人 - 生活 直播》個案激增再創單日新高？指揮中心說明最新疫情 - 生活 張上淳遭爆兒出國爽玩 網驚：這些人怎麼都不見了 - 生活 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 蘇貞昌逆時中喊盡量買 他去好市多一看門口...崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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