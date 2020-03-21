中央流行疫情指揮中心記者會。(中時電子報臉書直播)

面對歐美疫情來得又凶又猛，國內防疫已來到闗鍵時刻。昨日再增27例，台灣確診已達135例。有2本土案例找不到感染源，恐成社區感染未爆彈。北部某高中群聚感染是否會繼續擴大？中研院出現一名確診者，相關接觸者採檢狀況為何？為因應確診案例、通報個案太多，疾管署已採取新措施，輕症者若一採陰即回家隔離，這對我篩檢能量有所幫助？中央流行疫情指揮中心14:00將有最新說明。

(中時電子報)