中央流行疫情指揮中心針對有歐洲、土耳其與埃及旅遊史的國人，18日發布需回溯追查，台南市的居家檢疫對象一下子暴增500人，總人數破千，聯繫管理人力吃緊，台南市民政局與台南市警局執行人力疲於奔命，最擔心執行者一旦受感染會癱瘓單位作業。

台灣新冠肺炎病例近日迅速暴增，多數為境外移入病例，中央流行疫情指揮中心18日發布需回溯追查民眾的出國史，針對3月4日至15日曾至歐洲、土耳其與埃及的民眾，都需居家檢疫。

命令一發布，台南市居家檢疫人數暴增500人，全市對象破千人，最直接影響就是負責聯繫與追查的台南市民政局與市警局，兩處機關近日都疲於奔命。

政府針對居家檢疫對象，每天需兩次電話聯繫給予「健康關懷」，民政局將這項業務分配給各區公所里幹事，若對象手機出現異常或失聯，警方與民政人員必須到場確認。

工作量暴增，民政、警察兩局皆表示目前人力尚可支應，警方則比較擔心基層警員一旦受到感染，派出所大半警力可能都需居家隔離，造成地區治安癱瘓。

台南市衛生局表示，防疫進入高峰期，現在政府相關單位人員都很辛苦，希望居家檢疫對象配合政府，不要無故失聯，造成政府更大壓力。

(中時 )