竹北市西區含鳳岡、大義、尚義、崇義等地居民，21日上午出席座談會，表達強烈反對設置焚化爐的立場。（莊旻靜攝）

正值新冠肺炎流行期間，與會居民均戴上口罩防護。（莊旻靜攝）

在地居民或綁布條、製作手牌，表達抗議設置焚化爐的立場。（莊旻靜攝）

為了解決垃圾問題，新竹縣政府辦理促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO（興建、擁有、營運）案，公聽會因故延期至3月25日，但因多數居民上班未能與會，新竹縣議會副議長王炳漢21日上午因此邀集居民、新竹縣環保局等，同場讓居民陳述意見，亦有人反映正值疫情期，公聽會應延期，不過環保局仍表示將於預定時間召開。

座談會於楊柳堂舉辦，開場先由新竹縣環保局委託顧問簡報，陳述設置高效能垃圾熱處理設施的必要性，新竹縣環保局代理局長羅仕臣亦表示，新竹縣資源回收率已經連續多年獲得金質獎，但因人口節節高升，鄰近縣市焚化爐代處理垃圾，每年依然有上萬噸垃圾無處可去，因此才有設置計畫。

現場有居民反映，過去十多年下來，縣府均未能徹底解決垃圾堆置問題，「焚化爐難道是唯一解方？」另有居民表示，即使興建焚化爐，卻為何要犧牲竹北市西區居民的權益？已有垃圾掩埋場惡臭難聞，還有竹北市公所計畫中的納骨塔，如今再有焚化爐，居民質疑，竹北市人口成長都在東區，「何不蓋在東區？」、「把西區居民視為三等公民！」、「低汙染就是零汙染嗎？」

「鳳岡不吸毒、拒蓋焚化爐！」此場會議參與者多為鳳岡、大義、尚義、崇義及周邊里民，大義里長曾台安也表示，他看網路資料，這座焚化爐距離民宅最短僅有35公尺，縣府卻把鳳岡居民逼成英雄一般，「強迫大家一定要接收這些東西」，他也期望縣府能充分與民眾溝通，因新冠肺炎期間暫停聚會，他也呼籲縣府延後公聽會期程。

羅仕臣也解釋，過去提出焚化爐興建案時，已有盤點過縣內公有土地，無其他合適區域，而此次BOO案則是廠商自有土地，後續仍須依法辦理。新竹縣目前每天委託新竹市、苗栗縣代為處理垃圾，羅仕臣也說，處理量一天就250噸，其他縣市焚化爐尚有其他約「無法再多燒」。

至於公聽會延期問題，王炳漢也表示，下周將再向縣長楊文科要求公聽會延期，他也說，垃圾掩埋場在地已有超過20年，居民對此很反彈，如今要建焚化爐，也須給民眾合理交代，否則再次無解。

此場會議包含新竹縣議員張珈源、連郁婷、蔡志環、鄭美琴、林禹佑、吳旭智、杜文中，竹北市民代表曾金清、戴佩如、葉信輝、林宇洋、蔡蕥鍹、林碩彥及蔡文淵，在地里長曾福、林秋榮、戴章興及陳相進等人均到場關心。

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(中時 )