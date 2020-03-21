新冠肺炎疫情燒向全球，台灣宣布21日凌晨起提升全球旅遊警示至「第三級」，中山醫學大學附設醫院急診小兒科主任謝宗學稱「全球封禁，大鎖國時代來臨！」但他也預期鎖國開始後疫情會逐漸受到控制，到5月可以稍微喘一口氣。

繼感染科權威、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢預測台灣新冠肺炎疫情會在4月底5月初告一段落後，謝宗學21日也在「Dr. E 小兒急診室日誌」預言台灣的疫情會在5月可以稍微喘一口氣。

其理論也是依過去冠狀病毒流行的軌跡，謝宗學說，一般冠狀病毒流行期是每年12月到隔年4月，5月後天氣漸漸變暖，疫情將慢慢減緩。武漢肺炎雖然是新型的冠狀病毒，但基本的病毒生態應該還是走類似的時序。

他認為在疫苗還未研發出來，或是感染人數達群體免疫前，封城、鎖國等減少人類活動或接觸的作法，似乎是目前唯一可以遏止病毒蔓延的可行政策。當鎖國開始，只要不爆發本土疫情，疫情將逐漸受到控制。

而對於連日來新增病例爆增，謝宗學呼籲民眾，看到每天廿、卅個新增病例也不需驚慌，撐過這波旅遊返國潮和海外學子逃難潮，在醫療量能可以負擔的範圍內，以台灣的醫療水準，絕大多數的人可以痊癒出院；謝宗學也說，再過一個多月，到了5月可以稍微喘一口氣，並且請大家再堅持一會，炎熱的夏天將帶來希望！

(中時 )