8旬老婦失蹤墜溪谷，眾人靠3聖杯指引赴溪谷救援。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

8旬老婦失蹤墜溪谷，眾人靠3聖杯指引赴溪谷救援。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

神助救援！新北市雙溪區一名8旬老奶奶19日跌落溪谷，眾人遍尋不著時，求助當地村民的信仰中心「開漳聖王廟」，經連獲3個聖杯的指引老奶奶還在里內，派出所立即聯繫消防隊及當地里長，兵分多路仔細搜索後，果真在溪谷發現老奶奶身影，所幸僅受到輕傷。

瑞芳分局於21日指出，蔣姓女子19日晚間回雙溪區老家探望80歲獨居母親，卻發現母親不在家也聯繫不上，著急前往柑腳派出所報案，所長吳其政及消防隊由當地外柑、長源2名里長帶路，帶領里內青壯年，兵分多路尋找老奶奶，不過直到晚間8點多仍無音訊。

就在眾人著急之際，里長建議，請身兼柑林威惠廟總幹事的外柑里長楊文定，向當地村民信仰中心「開漳聖王」請求保祐平安，並擲杯請示詢問老奶奶是否仍平安在里內，當下連得3個聖杯，眾人決定重回老奶奶住家周邊搜索。

吳其政研判由於山區近日春雨不斷地面濕滑，老奶奶可能失足滑落山坡便沿山壁尋找，途中不斷呼喊老奶奶姓名，不久後，10多公尺深的溪谷忽然傳來微弱聲音，消防隊連忙進入溪谷救起老奶奶。

由於老奶奶受到驚嚇，對於如何跌落山谷無法表達，幸好初步檢視僅有輕微傷勢。在地里民紛紛感謝警消與里長們不放棄的搜索，才能在神明保佑下得到圓滿結局。

瑞芳分局長陳杏結表示，家中若有長者獨居，應定時聯繫，並隨時關心狀況，必要時也可連繫當地警局派員前往關心，以避免長者獨居發生意外造成遺憾。

(中時 )