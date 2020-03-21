新冠肺炎疫情升溫，民眾隱匿疫區旅遊及不遵守防疫措施行徑頻傳，考量防疫法規完備性，民進黨立委莊競程等21人提出《傳染病防治法》第48條條文修正草案，新增配合防疫處置者的補償依據，政府給予配合檢疫者合理補償，提高民眾配合意願，避免隱匿旅遊史及接觸史，造成社會大眾恐慌。

莊競程等立委所提修正草案內容主張，新增中央主管機關得就傳染病之危險群及特定對象實施防疫措施，中央疫情中心得依疫情發展，就其配合防疫所受之損失，給予合理補償；其實施對象、範圍及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定。

莊競程表示，修法目的是希望民眾配合檢疫措施，鼓勵民眾因應防應需求盡量待在家裡，不要趴趴走避免受罰外，配合者給予適當補償。此外，現行補償並非全部一體適用，例如服務業無法提出檢疫補償申請，即便特別條例在補償及罰則有所規範，但特別條例有施行期限，所以將相關規範納入《傳染病防治法》部分條文修正草案修法。

莊競程說，此草案修法是延續超前布署的概念，從新冠肺炎疫情發現法令不足，立刻修法補足法令缺失，一旦特別條例施行期限過後，如果在出現流行性傳染病時，可以立即適用。

針對居家檢疫、隔離期間四處趴趴走，引發大眾感染疑慮，莊競程認為，未來應思考故意違反檢疫相關規定辦法，例如強制措施或提高罰則，這部分修法可以再來討論。

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(中時 )