中國檢驗檢疫科學研究院鑑定連雲港海關截獲昆蟲死體的種類。（取自新浪微博＠中國海關）

江蘇省連雲港海關今天（3月21日）證實，首次在入境船舶中截獲外來有害生物藍美盾蝽，海關人員已監督船方實施檢疫處理。

據瞭解，海關工作人員是在一艘入境船舶甲板角落處發現外來昆蟲死體，送到南京海關植檢實驗室鑑定後，認為藍美盾蝽；其後送到中國檢驗檢疫科學研究院鑑定，再次獲得確認。在這艘船上，還發現會啃咬木材的煙甲蟲（鞘翅目，竊蠹蟲科又稱為竊蠹蟲）、綠豆象（又稱中國豆象、小豆象、豆牛、豆猴、鐵嘴，屬於瘤背豆象屬，會侵染各種種子或豆類）等倉儲類有害生物。

中新網導，藍美盾蝽Calliphara nobilis為半翅目盾蝽科的一種，體長16至20mm，體色綠色，具強烈金屬光澤，觸角4節，褐色，前胸背板有4枚橫列的黑斑，盾背有7枚黑斑，中央有一條縱向的線斑，腿節紅色，跗節為藍黑色；因為盾背的7枚黑斑，也被稱為七星盾背椿。

這種昆蟲主要分布在日本、菲律賓、新加坡、印尼、所羅門群島及澳大利亞等國家和地區，如果傳入，將對植物生長及生態環境造成危害。

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(旺報 )