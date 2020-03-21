迪麗熱巴與高偉光主演夯劇《三生三世枕上書》，20日完結篇吸引72億人次網友點擊，狂嗑迪兩人合組的「鳳東CP」撒糖。高偉光飾演的東華帝君剖半心製作了琉璃戒，剖心為證示愛迪麗熱巴飾演的鳳九：「沒人比你更重要。」該劇更釋出隱藏版結局，迪麗熱巴依偎在高偉光身上划著小船，兩人人、之子白滾滾討著要娘親抱抱，只見高偉光吃醋，「娘親只有父君能抱，滾滾倒是能抱父君。」

迪麗熱巴和高偉光劇中的兒子白滾滾。（圖／WeTV提供）

完結篇中，高偉光賠上性命要和魔尊緲落同歸於盡，迪麗熱巴不顧危險穿越結界要救夫，她抱著必死決心對高偉光說：「天命只說我們無緣在一起，那死在一起的緣分總該有吧。」又在命在旦夕危急時刻感性：「你騙我那麼多次，我誤會你那麼多次，現在我們還在一起是不是很有緣。」最後靠著迪麗熱巴身上的九尾紅狐之血淨化魔尊，降低魔尊的修為，夫妻倆齊心齊力擊退魔尊緲落。

迪麗熱巴（右）奮不顧身救夫高偉光。（圖／WeTV提供）

讓觀眾驚喜的是，迪麗熱巴瞞著高偉光產下倆人之子白滾滾，白滾滾也在迪麗熱巴被魔尊重傷後熟睡修養期間，吵著要找娘親時，撞見夫君高偉光，讓高偉光嚇得一愣一愣的：「你是誰？」甚至嚇到把手中的碗都打翻。劇終一家三口在桃花樹下享受幸福時光，高偉光甜吻迪麗熱巴的額頭，讓兒子白滾滾直說：「夫君娘親又在親親，滾滾也要。」此外，迪麗熱巴在微博與角色告別：「送給我的鳳九，願你永遠像9歲小朋友～886。」高偉光則說：「謝謝東華，謝謝每一個喜歡東華和枕上書的你。」

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(中時電子報)