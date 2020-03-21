台啤「假日球王」成力煥20日晚間在新北市涉嫌進入德州撲克賭場被警方逮捕，新聞在21日開始曝光，成力煥也在個人IG發表即時動態，跟外界說明事件原委，更對社會公開認錯，台啤也在隨後宣布從即刻起「請他離開」，等同把他開除。

擁有清華大學工程與系統科學系碩士高學歷的成力煥，原本去年夏天打算挑戰大陸CBA卻沒被選上，隨後一度宣告退休，卻在去年花蓮觀護盃回到台啤「幫忙」，本季也回歸台啤效力，由於他必須在平常日正常上班，才被封為假日球王。

成力煥在IG動態中表示，「昨晚例行訓練完後與兩位圈外好友相約吃熱炒，餐敘完畢因為要拿回其中一位朋友前日跟我借的五萬元新台幣，所以跟著他上2樓取錢。

成年人做事敢做敢當，我確實在上去前就知道這地方可能會有德州撲克賭局的產生，但朋友告知上頭還沒有很多他的其他朋友，自己也抱著沒那麼嚴重的糟糕心態，就上樓了。

做錯就要認，上了樓我也確實貪玩，代替朋友玩了幾把牌，後來人越來越多，我感覺到我身分的不適切時，警方也差不多破門了，當然我也徹頭徹尾地配合警方的搜查與蒐證，這部分他們都有錄影存證。

我個人一直以來對於我份內的工作，一向是投入101％的努力，即使現在跨領域發展我也是如此，此次本分外的事件，讓我對台灣啤酒籃球隊大家庭裡的每個人深感抱歉，對一直以來提攜我照顧我的前輩與長輩亦是，最後對於長期支持台啤與我的球迷致上最高歉意。

如同我前面說的做錯了就要認，所有來自球隊的懲處我將無條件接受，最後再次為我個人的錯誤行為向社會致歉。」

(中時 )