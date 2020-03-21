大陸趁台灣新冠肺炎蔓延之際，頻頻派軍機繞台，甚至還鎖定我方F-16戰機。對此，國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢，稱大陸軍機繞台沒有挑釁意味，要國防部不要誤導。吳斯懷的言論，遭國防部狠打臉。

吳斯懷向行政院提出書面質詢，表示「不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。吳更強調，「正確的國防認識有利全民國防建立，反之則會因誤導而致民心惶惶社會不安」。

對於吳斯懷的言論，據綜合媒體報導，國防部今天中午以新聞稿形式回應吳斯懷書面質詢內容，表示大陸不顧新冠肺炎疫情嚴重，從今年開始到現在頻頻繞台，進行4次「針對性」訓練。這絕非吳斯懷所稱的「繞經或無害通過」周邊海、空域，都是「挑釁」、「威脅」的具體事證。國防部是「事實陳述，絕無誤導情事」。國防部更強調，國軍基於職責，維護國家和區域和平穩定。國軍絕對有信心，有實力守護家園。

(中時電子報)