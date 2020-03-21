愛心高麗菜透過里長分送各關懷據點，幫助農民亦讓民眾受惠，共同度過疫情衝擊。（台中市議員李中服務處提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊餐廳來客驟減，連農民高麗菜銷量慘遭波及。市議員李中與台中市工商發展投資策進會副總幹事王文興，21日結合吳六合建築師等6位善心企業家，向農民購買600箱高麗菜；透過中西、東南區各區里長，將高麗菜捐贈給各里關懷據點及弱勢族群，幫助農民亦讓民眾受惠。

王文興指出，日內很多民眾向他反映，原本售往餐廳的高麗菜，因受到新冠肺炎疫情的衝擊，造成坊間餐廳業績普遍下滑取消訂購，發生高麗菜嚴重滯銷的窘境，農民生計頓時受到影響；他獲知消息後，立刻找市議員李中討論如何幫助農民行銷滯銷的高麗菜。

李中表示，他平日參與各關懷據點活動，深知據點經費與物資籌措不易，在得知有大量高麗菜滯銷時，當下就想到這些物資可以捐贈給關懷據點，替他們節省經費。南區洪峰明區長等人建議可透過里長，將善心擴大到中西東南區的獨居長者、低收入戶等弱勢族群。

櫻花建設總經理陳世英、吳六合建築師、根園建設總經理謝麟兒、萬群地產總經理謝坤成、時詣廣告總經理朱昌碩、世界鴻廣告董事長林傳傑等企業家獲悉，立馬捐款共同向農民採購滯銷高麗菜600箱。21日在中、西、東、南區4位區長及72位里長共同協助下，將愛心高麗菜分送各關懷據點，展現愛心，共同度過疫情衝擊。

(中時 )