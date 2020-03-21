新冠肺炎延燒，全球幾乎皆傳出疫情，前副總統呂秀蓮臉書播節目對於這次疫情引發的全球經濟、生命等議題表示，這是第三次世界大戰，是人類與病毒的一場戰爭。

呂秀蓮強調，台灣的防疫團隊不能只放眼台灣防疫；各國的國家領導人，若不能給保護國人的安全及生命、幸福，就不配當國家領導人。

呂秀蓮指出，這次「第三次世界大戰」是人跟病毒的戰爭，無聲無影，卻又無所不在，跨族群、跨國界，小時候常常聽大人說「魔神仔」，敵人可能在你眼前，卻又完全看不見，全世界非常恐慌。「這次各國共同的敵人不是哪一國，也無種族物問題」。

她說，病毒及健康都沒有國界，台灣現在面對的問題不是境內感染，境外感染越來越多，這對蔡政府是一大挑戰，除了大家要支持政府防疫，但也要放眼天下，不能自掃門前雪，這是一次世界大戰，不要貪個人便宜出國去玩，然後回來釀成大禍；大家這時候最好乖乖待在家裡。

她表示，台灣的防疫團隊是也不能只放眼台灣防疫，而是面對全球化過度，全球化已經走到頂端，若無法回到自掃門前雪，起碼要開始思考，不要無限量去球話，每個人、國家都要自給自足，對生活、產業轉型甚至人生觀改變、權力慾望金錢追求。

她說，美國總統川普不可一世，不斷想著打擊中國，現在中國大陸闖出禍來，現在很認真想要當救世主；所以身為台灣人，不管是否有委屈，大家要共同面對，生命只有一回，珍惜生命，要做有意義的事，莫名其妙一個病毒，就可讓人類全不見。

呂秀蓮表示，人生在世，不是年輕才會活得久，所以要尊重老年人，用感恩的心互相看待，這次她把這次疫情定位世界大戰，非典型世界大戰，何時曲終人散，還是會流行三五年，都還不知道，權力越大責任更大，國家領導人，若不能給保護國人的安全及生命、幸福，就不配當國家領導人。

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(中時 )