@SUFC1863 are your 2020 Australian Club Champions, defeating University of Queensland for the ultimate trophy! 🏆 pic.twitter.com/etrbw13zGv — SydUniSport&Fit (@SydUniSportFit) March 16, 2020

相較於歐美的體育重災區，澳洲的職業賽事NRL(橄欖球聯賽)、AFL(澳式足球聯盟)、A聯賽(澳足)全部都還在閉門進行。雪梨大學橄欖球隊14日勇奪俱樂部盃冠軍，賽後與球迷開趴慶祝，隔日有球員身體不適，本周檢驗出爐發現是新冠肺炎。

當天的慶祝會是在室內，痛飲3小時，群聚150人(包括球員與球迷)。衛生局檢測並要求聚會者全數自我隔離14天，橄欖球宣布所有訓練與賽事暫停到5月，反正鄰居紐西蘭也關閉了邊境，有些比賽本來就打不成。截至21日，澳洲新冠肺炎感染者已突破千人大關(7人死亡)。

澳洲當局亡羊補牢，將全球旅遊警示提高到第4級並封鎖邊境，暫停百人以上的室內聚會。然而NRL、AFL職業賽事還是不能停，因為他們轉播合約是3個月結算1次，每年4億元澳幣，只能硬著頭皮打到4月1日，才能收回部分的錢。

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(中時電子報)