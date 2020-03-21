暫時不能出國旅遊，六福村主題遊樂園一口氣玩遍4大洲，包含非洲部落主題看明星狐獴、白犀牛、美洲野牛，還有阿拉伯皇宮旋轉木馬、南太平洋玩大怒神、美國大西部玩笑傲飛鷹等設施，園方3月推出女性限定，閨蜜兩人同行999元，可把握倒數時間。
六福村行銷經理黃淑芳表示，悶太久心情也須適時釋放，六福村主題遊樂園有非洲部落、阿拉伯皇宮、南太平洋、美國大西部等四4大洲，不出國也能體驗異國風情，民眾可相約一遊。
閨蜜雙人行只需999元，優惠倒數至3月31日，更多活動詳情及優惠，歡迎至六福村官網http：／／www.leofoo.com.tw／village／ 、
六福村官方線上購票https：／／leofoo.ticketeasy.com.tw／ 或FB粉絲專頁http：／／www.facebook.com／leofoovillage查詢。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。