英國疫情日漸嚴峻，旅英台灣媽媽原想回台，卻卡在孩子沒有護照，而使計畫生變，後來該女在臉書上發文表示，雖然台灣比英國安全，但決定先不回去，因為怕自己回去恐成醫療負擔。

有位住在英國的台灣媽媽愛麗兒，因英國疫情持續升溫，想帶兩名幼子回台，不過日前台灣宣布禁止外國人入境，而剛出生的孩子沒來得及辦台灣護照，讓她急得上網求救，一度引發網友熱議。

事隔幾天，愛麗兒又在臉書PO文表示，感謝大家熱心的幫忙，讓她解決孩子無法入境的問題，但認真考量過後，目前決定先不回去了，主因是台灣境外移入案例爆增，她害怕自己不小心在機上染疫，其次，回去恐會增加醫療負擔。

愛麗兒並提到，台灣醫護已經夠辛苦、阿中部長也很努力再做防疫工作，這是我唯一能做的，台灣也是我的家，那塊土地也是我想守護的，許多我愛的親朋好友都在那裡，希望台灣可以守住最後防線。

愛麗兒也指出，今天去了超市為長期抗戰做準備，但許多貨架空蕩蕩的，連柔軟精都買不到，唯一值得慶幸的是還有口罩與彼此，物資雖缺乏，但心靈是富足的，大家別擔心！

(中時電子報)