新冠肺炎疫情持續延燒，民眾從一開始瘋搶購口罩、酒精等，如今台灣確診破百例後，民眾恐慌展現在通路賣場掃貨民生用品，這波現象北部最為瘋狂；高雄市長韓國瑜21日與量販店公開保證貨源供應無虞，民眾無需恐慌，有需要再買，呼籲不用搶購、不用囤積。

確診病例數不斷增加，全球各城市紛紛祭出鎖國、宵禁等措施，連帶造成民眾瘋狂搶購生活物資，而這掃貨現象也出現在台灣，許多民眾一早就在量販店外排隊，等著門一開就進入搶買，衛生紙、泡麵、罐頭、米、調理包全被搶購一空，甚至架上空無一物。

韓國瑜攜手家樂福、大樂、全聯等量販通路召開記者會，韓表示，市府已協同高雄各大賣場，保證高雄民生物品供應無虞，目前各大賣場也都正常供貨、存量充足；希望市民朋友要遵守「不搶購、不囤積、不哄抬、不炒作」，市府也會做到「貨源穩定、價格穩定」，以達四不二穩。

家樂福表示，這兩三天出現搶購潮，是所料未及，因前2天為平常日，店內人力、物力上架不及，讓民眾誤以為架上空空、貨品短缺；但實際上是貨物充足，請民眾不要囤積、店家也不會漲價，會全力動員加快上架滿足顧客需求。

(中時 )