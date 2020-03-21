29歲印尼逾期移工布迪（音譯），19日上午6時因發燒自行前往西園醫院就診，但後來趁亂落跑，36歲王姓男子看到友人傳送的信息及監視器畫面後，將它po至臉書社團「我是萬華人」，並強調：「萬華區有一名肺炎確診外勞，於私立西園醫院逃跑，剛剛一堆警察和記者在雙園街羊肉炒麵前抓人，目前找不到人，請大家注意！」由於該名外勞並未確診，警方日前傳喚涉嫌造謠的王男，依違反傳染病防治法將他送辦。

布迪當天發高燒落跑，消息傳出引發社會虛驚，萬華警方及移民署專勤隊人員，19日下午將在萬大路某印尼雜貨店將他逮捕，布迪後來經過快篩檢測，發現他並未感染新冠肺炎。

警方找尋期間，王男卻在臉書社團上，po出外勞已經確診，當時就有不少網友質疑，要王確定再po文，不要造謠形成恐慌，王事後將貼文撤下，但已被網友截圖、檢舉。

王男事後遭警傳喚到案，他表示相關訊息是朋友傳給他的，但他第一時間沒有查證，就冒然將確診訊息po在網路，對自己的行為感到十分後悔。

警方偵訊後依法將他移送台北地檢署偵辦，也呼籲民眾面對疫情訊息時不要恐慌，要仔細判斷、查證，也不要以訛傳訛以免觸法。

(中時 )